Mastercard разрешит совершать операции с помощью криптовалют

Американская компания Mastercard позволит совершать операции с помощью определенных криптовалют, говорится в заявлении исполнительного вице-президента компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана.

«В этом году Mastercard начнет поддерживать определенные криптовалюты непосредственно в нашей сети. Это большое изменение, которое потребует много работы»,— заявил Радж Дамодаран.

Он добавил, что компания планирует тщательно подходить к выбору криптовалют, операции с которыми будут поддерживаться. С какими именно криптовалютами будет работать Mastercard, пока не сообщается.

«Также Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками по всему миру, поскольку они рассматривают планы по запуску новых цифровых валют, получивших название CBDC (цифровая валюта центрального банка), чтобы предложить своим гражданам новый способ оплаты»,— добавил господин Дамодаран.

За последние несколько дней самая распространенная криптовалюта — биткойн — побила несколько исторических рекордов. Сейчас она стоит больше $48 тыс. Стоимость биткойна выросла. на новостях о том, что Tesla инвестировала в эту криптовалюту около $1,5 млрд. 8 февраля наплыв желающих купить криптовалюту привел к двухчасовым проблемам в работе крупнейшей криптобиржи Binance.

Подробнее — в материале “Ъ” «Перебои на подъеме».