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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Проект «Бизнес-Леди»

Издание «Коммерсантъ-Удмуртия» запускает проект «Бизнес-Леди», в котором мы хотим представить жительниц республики, добившихся серьезных успехов в бизнесе. Участницы этого проекта расскажут о своем деле, о том, с чего начинали и как достигли результата, как совмещали ведение бизнеса с семейной и общественной жизнью, что помогает их компаниям развиваться и предлагать востребованные товары и услуги. Это могут быть интервью и материалы в текстовом и видеоформате, в которых мы хотим показать реальные кейсы и мотивировать жительниц Удмуртии заниматься бизнесом.

По вопросам участия в проекте просим обращаться к Светлане Филатовой. Приглашаем также партнеров проектов.

+7 (3412) 945-075

e-mail: s.filatova@kommersant18.ru

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