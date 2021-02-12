О судьях наговорили лишнего

В Краснодаре возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Сергея Кравца, высокопоставленного сотрудника краевого министерства природных ресурсов. Поводом для расследования стала аудиозапись, появившаяся на YouTube, где господин Кравец описывает, как он якобы передавал судьям деньги за те или иные решения. Сергей Кравец признал себя виновным и пояснил, что придумал историю о судьях для повышения своего авторитета. Краевой Совет судей начал проверку по факту публикации.

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением в совершении особо тяжкого преступления) в отношении Сергея Кравца, начальника финансово-экономического управления краевого министерства природных ресурсов. Об этом сообщили несколько источников “Ъ” в правоохранительных органах.

Официальных заявлений СУ СКР о ситуации не последовало. По информации “Ъ”, 33-летний Сергей Кравец признал себя виновным в том, что в разговоре с предпринимателями Людмилой Хмельницкой и Геннадием Шуниным сообщил им ложную информацию о том, что якобы передавал судьям арбитражного суда и судов общей юрисдикции денежные средства за вынесение нужных решений.

Индивидуальный предприниматель Людмила Хмельницкая участвует в судебной тяжбе о правах на офисный центр в Краснодаре, который в ходе ее личного банкротства мог перейти Зунелю Молхозову, взявшему на себя обязательство погасить ее долги. Свои права на недвижимость также заявил Геннадий Шунин, жена которого, умершая три года назад, была судьей Краснодарского краевого суда и дружила с госпожой Хмельницкой.

Сергей Кравец, до назначения на должность в краевом министерстве природных ресурсов работавший помощником судьи в краевом суде, в апреле 2020 года взялся «сопровождать» рассмотрение в судах банкротного дела и споров об имуществе в интересах господ Хмельницкой и Шунина. В июне прошлого года в офисе Людмилы Хмельницкой состоялся разговор с участием Геннадия Шунина, где господин Кравец объяснял заказчикам, что решение вопросов якобы потребовало дополнительных затрат. При этом чиновник подробно рассказал, с кем из судей и чиновников он якобы встречался, какие суммы предлагал и соглашался ли судья.

Сергей Кравец пользовался выражением «мы его удивим», что по смыслу разговора обозначало передачу денег.

1 февраля YouTube-канал адвоката Дмитрия Новикова (бывший судья из Сочи) опубликовал ролик «Решалы сдают судей» с полной аудиозаписью разговора. Дмитрий Новиков пояснил “Ъ”, что данную запись, которая получена от господина Шунина, он еще летом передал в следственные органы для проверки на предмет возможного совершения коррупционных преступлений. «Адекватной реакции на обращение не было, поэтому я вынужден был предать ситуацию огласке»,— пояснил господин Новиков.

По факту публикации записи в СУ СКР обратился вице-мэр Краснодара Александр Нарижный, который также упоминается в негативном контексте. Следствие пришло к выводу, что Сергей Кравец, рассказывая о якобы незаконных действиях судей и чиновников, вводил Людмилу Хмельницкую и Геннадия Шунина в заблуждение, пытаясь поднять свой авторитет и продемонстрировать влиятельность.

В краевом суде “Ъ” пояснили, что Советом судей Краснодарского края создана комиссия для проверки сведений, изложенных в видеороликах, распространяющихся в сети Интернет, по результатам проверки будет дана правовая оценка полученной информации. В приемной Сергея Кравца в краевом минприроды “Ъ” сообщили, что он находится на совещании и может перезвонить позже, однако звонка от чиновника не последовало.

Анна Перова, Краснодар