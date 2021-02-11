В Тюменской области выявили 123 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрировали 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Еще три человека умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 29 674 случая заболевания COVID-19. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 265 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 15 038 новых случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 4 027 748 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 78 687 человек скончались.

Михаил Мананников