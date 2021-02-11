ФАС возбудила еще одно дело против Tele2 за повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила новое дело против оператора Tele2, сообщается на сайте ведомства. Причиной стало повышение тарифов для абонентов с 1 января.

Теле2 повысил стоимость услуг в среднем на 13% более чем для 12 млн абонентов, обосновывая это ростом затрат. При этом в ФАС поступило много жалоб от абонентов.

«Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей. Ведомство возбудило дело в отношении ООО "Т2 Мобайл" о нарушении антимонопольного законодательства»,— говорится в сообщении.

Ранее ФАС признала необоснованным повышение тарифов Tele2 с 12 мая 2020 года. Она предписала вернуть цены к прежнему уровню. Оператор с этим решением не согласен, и предписание не исполнил.

Подробности — в публикации “Ъ” «Тарифы проверят на связь с реальностью».