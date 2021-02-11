В Волгограде осудили 11 членов ОПГ за хищение дизельного топлива на 9,9 млн рублей

Ворошиловский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении 11 участников преступной группы, осужденных за хищение дизельного топлива ОАО «РЖД» на общую сумму свыше 9,9 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

Установлено, что в 2016 году Юрий Блескин создал ОПГ для хищения дизельного топлива, принадлежащего ОАО «РЖД», в состав группы входили сотрудники Приволжской железной дороги. С мая по октябрь машинисты и помощники машинистов якобы создавали излишки дизельного топлива в баках локомотивов, внося в маршрутные листы ложные сведения об израсходованном количестве. Излишки, предположительно, сливали в бензовозы для последующего сбыта. По версии следствия, подсудимые похитили свыше 369 т продукта, общей стоимостью свыше 9,9 млн руб., однако деятельность ОПГ пресекли сотрудники правоохранительных органов при очередном сливе топлива.

Суд признал членов ОПГ виновными (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Организатору ОПГ Юрию Блескину назначили три года и девять месяцев тюрьмы со штрафом в 300 тыс. руб. Остальным десяти членам группы назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 3,5 лет. Пятерых членов дополнительно оштрафовали на суммы в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Мария Шахрай