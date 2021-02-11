Авиакомпания Nordstar начинает полеты из Ростова в Каир

Новые прямые рейсы авиакомпании NordStar из Ростова-на- Дону в Каир и обратно начнут выполняться с 19 февраля 2021 года, сообщила пресс-служба авиакомпании. Согласно расписанию, вылет из Ростова предусматривается 1 раз в неделю по субботам в 01:20 по местному времени, прибытие в аэропорт назначения в 4:00. Вылет обратного рейса из Каира в Ростов запланирован на субботу в 6:00, прибытие в 10:30 по местному времени. Время в полете составит примерно 3:30 минут. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800.Продажа билетов на новые рейсы уже начата.

В компании отмечают, что также рейсом можно воспользоваться в качестве пересадочного пункта из других городов России, таких как Норильск и Москва.

Сергей Иванов