Перевозчик поставил на Красное

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на рейсы Ростов-на-Дону-Каир. Вылеты будут выполняться один раз в неделю. Параллельно туроператор «И-ЛИНЬ ТУРИЗМ» запустил продажи турпакетов в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх из Ростова на базе этого рейса. Представитель туротрасли считает, что направление окажется востребованным: единственный пляжный курорт, доступный с прямым вылетом из Ростова сегодня, – более дорогостоящий о. Занзибар.



Сообщение о старте продаж авиабилетов на рейс Ростов-Каир появилось на сайте авиакомпании NordStar. По информации перевозчика, рейсы будут выполняться по субботам, начиная с 20 февраля, на регулярной основе. Вылет в Каир запланирован на 01:20, обратный рейс в Ростов – на 6:00 по местному времени. Время в полете - 3 часа 30 минут. Рейс планируется выполнять на Boeing 737-800.

По данным сервиса supercassa.ru, билет в один конец обойдется в 16,1 тыс. руб; туда-обратно – в 23,7 тыс. руб. Из сообщения NordStar следует, что рейс Ростов-Каир планируется использовать, в том числе для отправки в Египет пассажиров, прилетевших в Ростов из Москвы и Норильска.

В пресс-службе Росавиации “Ъ-Юг” подтвердили, что у авиакомпании есть допуск для перевозок на указанном направлении. Он выдан 3 декабря и позволяет выполнять до 3-х рейсов в неделю. По данным сайта российского правительства government.ru, по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в конце января принято решение с 8 февраля увеличить количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

«Авиакомпания Nordstar действительно сделала заявку - на выполнение чартерных рейсов по маршруту Москва (Домодедово) – Ростов-на-Дону – Каир – Ростов-на-Дону – Домодедово. Однако никаких официальных документов о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом в аэропорт «Платов» не поступало. Открытие авиасообщения зависит от решений авиационных властей двух государств»,— поясняют в пресс-службе ростовского аэропорта, в сезонном расписании которого значится рейс Ростов-Каир.

Наряду с продажей билетов на рейс Ростов-Каир самим авиаперевозчиком, туроператор «И-ЛИНЬ ТУРИЗМ» запустил бронирование туров в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх из Ростова на базе этого перелета. Минимальная стоимость недельного тура на двоих – 80 тыс руб (с проживанием в отеле 3* в Шарм-Эль-Шейхе и двухразовым питанием). Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян убежден, что предложение окажется востребованным, несмотря на то, что трансфер из аэропорта Каира до курортов на Красном море занимает 4-5 часов.

«Из-за пандемии единственным пляжным курортом, на который этой зимой можно напрямую улететь из Ростова, является Занзибар. Это гораздо более дорогостоящее направление отдыха, чем Египет. Кроме того, продолжительность полета на остров существенно больше», - отмечает он. – Сыграет роль и отложенный спрос: египетские курорты входили в число наиболее популярных среди россиян до приостановки авиасообщения с этой страной в 2015 году»,— добавляет участник туррынка.

По данным NordStar, все туристы, прибывшие в Египет, должны иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанным не позднее чем за 72 часа до вылета. Документ должен быть составлен на английском языке, с мокрой печатью и QR-кодом подлинности. Кроме того, все въезжающие туристы обязаны предоставить страховой полис, покрывающий расходы на медицинскую помощь в случае заражения COVID-19. Его потребуется предъявить в аэропорту.

Елена Шепелева