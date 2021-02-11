Два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 99 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались два инфицированных пациента — 72-летний мужчина и 73-летняя женщина, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 58 жителей Ижевска, восемь граждан из Шарканского района, по шесть — из Воткинска и Завьяловского района, по четыре — из Алнашского и Кизнерского районов, по три — из Селтинского и Малопургинского районов, по два — из Можги, Воткинского и Увинского районов, один — из Якшур-Бодьинского района. В их числе 10 детей до 14 лет и 13 человек старше 65 лет. При этом 101 пациент вылечился от COVID-19.

За все время в республике зарегистрировали 26712 случаев заражения коронавирусом. Из них 350 закончились летальным исходом, 23314 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 93 заболевших находятся в тяжелом состоянии.