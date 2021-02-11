Производство лекарств и медоборудования в УрФО выросло на 42%

Производство лекарственных препаратов и медицинского оборудования в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2020 увеличилось на 42%, заявил полпред президента Владимир Якушев на совещании с главами регионов УрФО и зампредседателя правительства РФ Юрием Борисовым. Он также рассказал об увеличении в 2,5 раза производства пластмасс в первичных формах, о росте производства отдельных позиций электрооборудования и машин, пиломатериалов (на 8%), нефти, поступившей на первичную обработку (на 10%), и дизеля (на 30%).

Владимир Якушев отметил, что индекс промышленного производства УрФО в 2020 году составил 97,7%. При этом в 2019 году он составил 106,4% к 2018 году. Впрочем, полпред подчеркнул, что снижение оказалось ниже, чем в целом по России, а связано оно было с падением добычи газа и нефти. По итогам текущего года рост индекса промышленного производства регионов УрФО должен составить 102,4-102,8%.

«Более резкого падения индекса удалось избежать благодаря мерам поддержки, которые были приняты как на федеральном, так и на региональном уровнях», — добавил господин Якушев.

По данным регионов, в 2020 году была оказана поддержка в форме налоговых льгот и прямых субсидий на сумму более 30 млрд руб. Льготные кредиты и иные меры поддержки составили сумму еще в 1,5 млрд руб.

Индекс в обрабатывающих отраслях в прошлом году показал положительную динамику, составив 105,6%, что значительно выше аналогичного индекса в целом по России.

«Владимир Якушев обратил особое внимание на проблемы, которые необходимо решать. Одной из основных для УФО полпред назвал износ основных фондов, который составил в добывающей отрасли 63,5%, а в обрабатывающей 51,2%, что выше среднероссийского показателя», — отметили в пресс-службе полпредства УрФО. Кроме того, полпред заявил о серьезном росте общей численности безработных в округе, несмотря на то, что с апреля численность работников промышленных предприятий снизилась всего на 2,5%.