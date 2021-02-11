Decathlon планирует открыть свой первый магазин в Новосибирске в мае

Французская компания Decathlon планирует открытие своего первого магазина в Новосибирске в конце мая, сообщили “Ъ-Сибирь” в компании. Инвестиции в строительство не называются. В компании не исключили также расширения Decathlon в регионе.

В то же время в компании отметили, что пока не планируют открывать магазины в других городах Сибири.

О планах выхода Decathlon на новосибирский рынок стало известно в 2016 году. Как тогда сообщали “Ъ-Сибирь” представители компании, до 2020 года не исключалось открытие в Сибири пяти гипермаркетов спортивных товаров. Рассматривалась возможность строительства в Новосибирске, Кемерове, в среднесрочной перспективе —Томская и Омская области.

В то время при средней стоимости строительства одного гипермаркета 300 млн руб. инвестиции в проект оценивались экспертами примерно в 1,5 млрд руб.

В конце 2019 года мэрия Новосибирска выдала разрешение ООО «Спорт-инвест» на строительство магазина спортивных товаров для Decathlon. Согласно данным властей, магазин разместится в Железнодорожном районе на улице Фабричной на земельном участке площадью 10,2 тыс. га. Площадь застройки составит 4,3 тыс. кв. м.

Decathlon — международная компания по разработке, производству и продаже спортивных товаров, одежды и обуви, основанная в 1976 году во Франции. По данным сайта компании, в Сибири магазины сети открыты в Красноярске и Томске.

Подробнее о планах строительства гипермаркета — в материале “Ъ-Сибирь” «Decathlon нашел свое место».

Оксана Павлова