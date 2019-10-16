Decathlon нашел свое место

Магазин спорттоваров компании Decathlon будет построен в Новосибирске. Разрешение на строительство выдано мэрией ООО «Спорт-инвест», возглавляемой совладельцем мультибрендового универмага Lukse Тимуром Саттаровым. О планах выйти в регион компания Decathlon заявляла еще в 2014 году. Эксперты рынка оценивают себестоимость строительства магазина примерно в 200 млн руб., его основные конкуренты — магазины сети «Спортмастер».



Мэрия Новосибирска выдала разрешение ООО «Спорт-инвест» на строительство магазина спортивных товаров для французской компании Decathlon. Согласно документам, опубликованным на сайте гор­администрации, двухэтажный магазин разместится в Железнодорожном районе на ул. Фабричной на земельном участке площадью 10,2 тыс. га. Площадь застройки составит 4,3 тыс. кв. м. Разрешение на строительство выдано до 1 октября 2020 года.

ООО «Спорт-инвест» возглавляет новосибирский бизнесмен, совладелец мультибрендового универмага Lukse Тимур Саттаров. От комментариев по этому проекту он отказался. В компании Decathlon на запрос „Ъ“ не ответили.

Decathlon — международная компания по разработке, производству и продаже спортивных товаров, одежды и обуви, основанная в 1976 году во Франции. По данным сайта Decathlon, в России под этим брендом работают 58 магазинов. В Сибири гипермаркеты Decathlon открыты в Красноярске, Барнауле и Томске. Основной конкурент на российском рынке — сеть магазинов «Спортмастер».

О планах выйти в Новосибирскую область компания Decathlon заявляла еще в 2014 году. По данным мэрии, компании было предложено несколько земельных участков, однако выбор затянулся. В 2016 году компания вновь подтвердила свой интерес к региону. Тогда представитель компании сообщал „Ъ“, что она намерена построить в Новосибирске гипермаркет площадью 3–3,5 тыс. кв. м. На тот момент инвестиции в такие проекты объектов в компании оценивали в 300 млн руб. Открыть гипермаркет компания Decathlon планировала в 2018 году. Как рассказывал „Ъ“ один из участников рынка, знакомый с ходом переговоров, рассматривался вариант участка на ул. Ватутина напротив «Меги» и в районе Бердского шоссе. В то же время представитель Decathlon говорил „Ъ“, что компания вела переговоры также с ТРЦ «Европейский», который строится в Новосибирске, но договоренности не были достигнуты.

По оценкам экспертов рынка, себестоимость строительства магазина Decathlon может составить от 27 до 45 тыс. руб. за кв. м. в зависимости от техусловий и цены за подведение коммуникаций. «Магазин разместится на бывшем участке обанкроченной группы „Макс моторс“, где ранее планировалось строительство дилерского центра»,— говорит директор компании MDBroker Данила Прудников. По его оценкам, локация выбрана удачная: «Высокий автомобильный трафик, близко к центру города». Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева отмечает, что магазин Decathlon будет размещен рядом с Leroy Merlin, открывшимся в сентябре 2014 года. «Оба торговых объекта будут создавать подобие ритейл-парка»,— говорит она.

Оксана Павлова