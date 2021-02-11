Квартальный убыток Uber составил почти $1 млрд

Uber Technologies Inc. представила очередную отчетность за 2020 год. В условиях пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер только за последние три месяца прошлого года компания потеряла $968 млн. За аналогичный период 2019 года убыток составил $1,1 млрд.

«В этом году мы сделали несколько важных шагов, купив такие компании, как Cornershop и Postmates, и избавившись от других, таких как ATG и Jump, и структурно снизив нашу базу затрат. Эти решения привели к тому, что компания стала гораздо более целенаправленной и, в конечном итоге, более сильной»,— прокомментировал финансовые показатели финансовый директор Uber Нельсон Чэ.

Выручка компании за последние три месяца 2020 года сократилась до $3,17 млрд. За аналогичный период 2019 года она составляла $3,75 млрд.

Как в период пандемии крупные компании избавляются от лишнего— в материале “Ъ FM”.