«Зачем нам варяги?»

В Татарстане решили закрепить в региональном Избирательном кодексе как норму трехдневное голосование, а также запрет на присутствие на выборах наблюдателей из других регионов. Вчера члены комитета Госсовета Татарстана по госстроительству одобрили эти поправки во втором чтении. Против выступали депутаты КПРФ и ЛДПР, однако большинство голосов было у членов «Единой России». Глава комитета, единоросс Альберт Хабибуллин заявил, что неместные наблюдатели «дестабилизируют» обстановку на избирательных участках, а «жесткий контроль» может обеспечить и «наблюдатель из своей деревни».



Вчера комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению одобрил проект изменений в Избирательный кодекс для рассмотрения во втором чтении.

Документ, в частности, закрепляет практику многодневного голосования в регионе — выборы могут проходить в течение трех дней. Решение о таком голосовании должна принимать комиссия, организующая выборы. Также в законопроекте сказано о возможности волеизъявления граждан вне помещений для голосования, в том числе во дворах. Кроме того, в избирательный кодекс республики вводится норма, которая запрещает присутствие на выборах наблюдателей, не являющихся жителями данной территории (региона или муниципалитета — в зависимости от уровня выборов).

Против этих нововведений выступили депутаты КПРФ, которые подготовили к заседанию комитета свои поправки. «Мы предлагаем полностью исключить процедуру многодневного голосования»,— заявил представитель компартии Артем Прокофьев. Он считает, что голосование в три дня — «большой ущерб для избирательного процесса». «Это могут аргументировать пандемией, удобством. Удобно? Ну и что. Кому-то может удобно по телефону голосовать. Мы считаем, что избирательный процесс должен быть в первую очередь прозрачным»,— сказал депутат, полагая, что многодневное голосование «снижает доверие к выборам», поскольку партии не смогут его проконтролировать.

«Это прямой путь к фальсификации итогов выборной кампании»,— добавил глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, который также является заместителем председателя комитета. Он также вспомнил, что США «голосовали по почте». «Давайте месяц голосовать? Нельзя этого допустить!» — настаивал господин Миргалимов.

Коммунистов подержал депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев, который указал, что выборы должны быть «не только безопасными и удобными, но честными и объективными». «Ни одна политическая партия не сможет обеспечить контроль всего многодневного голосования»,— отметил депутат.

Вместе с тем на «удобстве» трехдневного голосования настаивал единоросс Николай Рыбушкин: «Народ и на дачи уезжает — им очень удобно… Выйди на улицу и спроси любого». Артем Прокофьев заявил, что опросы не показывают поддержки такого голосования. «Ты же знаешь, как делаются эти опросы»,— возразил господин Рыбушкин. «Уж опросы честнее, чем выборы»,— парировал коммунист.

Глава комитета Альберт Хабибуллин заявил, что многодневное голосование настолько полюбилось жителям республики, что минувшей осенью избирателей даже «сдерживали», чтобы хоть кто-то пришел на участок в день голосования, а не досрочно. «Реально их было больше. Явка. Вот в эти предоставленные три дня»,— сказал представитель «Единой России».

Господин Хабибуллин поставил поправки коммунистов на голосование. Их предложение не вводить многодневное голосование в Татарстане было отклонено голосами членов «Единой России». Также была отклонена поправка Эдуарда Шарафиева из ЛДПР о том, чтобы решение о трехдневном голосовании принималось после консультаций с партиями.

Таким же образом не были подержаны и другие попытки КПРФ сохранить прежние нормы избирательного кодекса. Так, господа Прокофьев и Миргалимов настаивали, чтобы в проект не включали возможность голосования вне помещений избирательных участков, а также голосования дистанционным образом (электронно и по почте). Артем Прокофьев назвал такие формы «подрывом легитимности выборов». Но большинство членов комитета выступили за эти новации. Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев обещал, что дистанционное голосование в республике если и будет применяться, то «с большой осторожностью».

КПРФ также предлагала не вводить норму, которая запрещает направлять на участки наблюдателей из других регионов (а на муниципальных выборах наблюдателем в данном случае может быть только житель этого поселка или города). «Мы знаем, что в сельских территориях люди зависимы. А теперь никто в этот район на выборы приехать не сможет. Для чего это делается? Аргументов нет, кроме одного: чтобы не было контроля»,— указал господин Прокофьев. При этом он обратил внимание, что даже «международный наблюдатель может быть, а гражданин из нашей страны приехать на выборы в другой район не может». Господин Прокофьев также вспомнил случаи, когда в селах несколько референдумов о самообложении были признаны несостоявшимися. Тогда их контролировали наблюдатели из Казани.

Однако Альберт Хабибуллин возразил, что наблюдатели из других регионов или даже муниципалитетов могут дестабилизировать обстановку на избирательных участках: «Я считаю, что в большинстве своем вот эти наблюдатели — они такой дестабилизирующий эффект проводят на местах». Глава комитета подчеркнул, что партии могут набирать сторонников из числа местных жителей, однако он считает, что они не должны «обеспечивать себе победу в том числе через наблюдателей из других регионов». «Когда наступил конкретный день голосования — зачем нам варяги?» — удивился он. По словам главы комитета, наблюдатели действительно могут обеспечить «жесткий контроль», но это может сделать и «наблюдатель из своей деревни».

Окончательное решение по поправкам партийцев будет принято на сессии Госсовета 18 февраля.

Кирилл Антонов