КРОК: облачные сервисы используют 45% крупных свердловских компаний

Облачные сервисы для хранения данных используют 45% крупных предприятий Свердловской области, рассказал директор по развитию облачных сервисов компании КРОК Сергей Зинкевич.

Из итогов опроса среди 200 организаций со средней выручкой от 500 млн руб. в сферах пищевой промышленности, машиностроения, транспортных услуг, ритейла, строительства, телекоммуникации и связи, только 5% из них переводят на аутсорсинг все ИТ-задачи при помощи облачных провайдеров. Примерно такое же количество компаний используют для хранения и организации коллективной работы персонала бесплатные облачные файлохранилища. Поставщиками облачных услуг становятся в основном крупные российские компании, имеющие опорные дата-центры в Свердловской области.

Объем потребления вычислительных ресурсов в большинстве случаев не превышает 10-20% от всех потребностей предприятий. Однако 20% компаний заявили, что планируют начать использовать облака или увеличивать количество размещенных в них сервисов.

7% предприятий отметили, что объем внешних мощностей в будущем может достигнуть 50% — отчасти это связано с процессами цифровизации среди компаний региона и развитием инструментов для повышения эффективности ИТ-разработки.

Среди препятствий более широкого использования облачных услуг присутствуют принципиальная позиция руководства и регламентные ограничения, устаревшая инфраструктура и прикладные системы (из-за них миграция существенно усложняется), ранее сделанные инвестиции в дата-центры, малый объем инфраструктуры, для которого достаточно ресурсов собственной серверной, проблемы со связью в регионе, а также вопрос информационной безопасности.

По словам Сергея Зинкевича, сегодняшняя ситуация на Урале по распространенности использования облачных сред аналогична уровню 7-8-летней давности на территории Москвы. «Несмотря на то, что Екатеринбург — достаточно крупный город, и здесь много компаний, которые можно отнести к enterprise-сегменту, мы предполагали, что уровень проникновения облаков будет достаточно низким. Изменить ситуацию сможет появление новых игроков, усиление конкуренции между ними и вслед за этим улучшение качества облачных сервисов. В принципе, это возможно уже в ближайшее время. Спрос на облачные услуги все же медленно, но верно увеличивается, а параллельно с ним растет интерес к Уральскому региону в целом со стороны провайдеров облачных услуг и услуг ЦОД»,— подчеркнул эксперт.

Ирина Пичурина