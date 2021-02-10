Байден призвал военных Мьянмы освободить задержанных чиновников страны

Президент США Джозеф Байден обратился к военным Мьянмы с призывом немедленно освободить всех задержанных ими государственных деятелей и отказаться от власти, захваченной 1 февраля. Кроме того, он анонсировал экономические санкции США в отношении военных.

«Военные должны вернуть захваченную ими власть и продемонстрировать уважение к воле народа Бирмы… За происходящим наблюдает весь мир»,— передает AP слова господина Байдена, сказанные им в Белом доме. Президент США также рассказал про новый исполнительный указ, позволяющий ввести санкции против захватчиков власти. «Мы готовы принять меры и продолжим работать с нашими международными партнерами, чтобы побудить другие страны присоединиться к нам и объединить усилия»,— сказал он.

Ранее сегодня, 10 февраля, с подобным призывом выступила официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов.

Подробнее о перевороте — в публикации “Ъ” «Мьянма переболела демократией».