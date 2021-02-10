Замглавы управления МВД: молодежь в основном участвовала в протестах осознанно

Молодежь в основном участвовала в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального осознанно, считает первый замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Леонид Веденов. По его словам, для ее привлечения к акциям была использована корейская поп-группа.

«Осознанно ли молодежь шла на несанкционированные акции? В массе своей, особенно те, кто постарше, они шли осознанно. В таком возрасте они имеют свой юношеский, максималистский взгляд и на экономику, и на внутриполитические или внешнеполитические процессы»,— сказал господин Веденов, выступая в Госдуме (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, некоторых участников акций спровоцировали пойти на них.

Вместе с тем представитель МВД считает, что молодые участники протестов на самом деле хотят «создать хайп на теме, поднять таким образом свой статус». Замначальника управления МВД сравнил их с зацеперами — теми, кто катается на общественном транспорте, зацепившись за него с внешней стороны.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в России 23, 31 января и 2 февраля. Демонстранты требовали освободить политика. По информации «ОВД-Инфо», были задержаны больше 11 тыс. человек.

Об уголовных делах после акций — в публикации “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».