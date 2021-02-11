Форт теряет оборону

Территориальное управление Росимущества планирует отсудить в свою пользу земельные участки в поселке Большой Утриш. На них в настоящее время располагается отель-ресторан. По информации экологов, один из спорных участков включает часть акватории Черного моря. Юристы считают, что у ведомства есть все шансы вернуть землю в федеральную собственность.



Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство администрации Анапы о вступлении в дело по иску межрегионального управления Росимущества к ООО «Форт Утриш». Мэрия курорта будет участвовать в процессе в качестве третьего лица и заявит самостоятельные требования по делу. Предметом иска стало истребование из частной собственности в федеральную земельного участка в поселке Большой Утриш, по улице Набережной, 1. Там находится часть строений и сооружений комплекса отеля-ресторана «Форт Утриш». Как сообщили “Ъ-Кубань” в краевом арбитраже, новое заседание по данному вопросу состоится 9 марта.

В «Экологической вахте по Северному Кавказу» (ЭВСК) пояснили, что на данный земельный участок в настоящее время наложен арест — в отношении него запрещено совершать любые регистрационные действия. В качестве третьих лиц к участию в процессе привлечены Управление Росреестра по Краснодарскому краю и администрация Анапы. Очередное заседание назначено на 9 марта 2021 года.

Комплекс отеля-ресторана «Форт Утриш», по данным экологов, расположен на двух смежных участках. Первый относится к землям населенных пунктов (вид разрешенного использования — для благоустройства пляжной территории). Второй находится на береговой полосе Черного моря и частично захватывает морскую акваторию (относится к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования — для обслуживания и эксплуатации кафе-столовой и здания кухни).

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форт Утриш» зарегистрировано в поселке Большой Утриш в 1999 году. Уставный капитал общества — 138,8 тыс. руб., 50% уставного капитала принадлежит Петру Курбацкову, 25% — Анне Мамыкиной, еще 25%— Сергею Мамыкину. По результатам 2019 года выручка общества составила 37,2 млн руб., чистая прибыль — 1,95 млн руб., кредиторская задолженность — 132 тыс. руб.

«Раньше на месте отеля-ресторана "Форт Утриш" располагалась столовая рыбколхоза. Но после появления арендаторов ее здание разрослось, появились другие постройки. На снимках с дрона видно, что сегодня здесь размещено двухэтажное здание отеля-ресторана с капитальной террасой, несколько хозяйственных построек, автопарковка. Однако на кадастровом учете стоит только гараж площадью 34,7 кв. м. Капитальные строения есть даже на пляже. Со стороны центрального пляжа поселка Большой Утриш возведена огражденная железобетонная площадка, которая препятствует свободному проходу по берегу моря. Еще один участок рядом с беседкой, имеющей капитальный фундамент, также полностью забетонирован. В курортный сезон владельцы отеля-ресторана запрещают проход через его территорию, в том числе по береговой полосе»,— рассказали в ЭВСК, выступающей против строительства построек в водоохранной зоне.

В настоящее время Управление Росимущества добивается истребования земельных участков в федеральную собственность. В частности, основанием является тот факт, что один из них частично расположен в акватории моря.

Как ранее писал “Ъ”, сейчас в Краснодаре рассматриваются два иска по поводу одного и того же объекта — земельного участка площадью 9,2 га в селе Большой Утриш города-курорта Анапы, принадлежащего московскому ООО «СитиИнжиниринг» («дача Сердюкова»). Территориальное управление Росимущества по Краснодарскому краю просит суд признать отсутствующим право общества на землю, признать право на участок за Российской Федерацией и истребовать имущество из чужого незаконного владения. Оба иска направлены от Росимущества.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Романа Домащенко, у Росимущества есть все шансы отсудить земельный участок под отелем-рестораном «Форт Утриш», поскольку он действительно находится в водоохраной зоне.

Дмитрий Михеенко