Жилье готовится уплотниться

На совещании в Пермской торгово-промышленной палате представители регионального правительства и девелоперы обсудили взаимодействие после передачи градостроительных полномочий на краевой уровень. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова анонсировала возможное повышение плотности застройки на территории города. Застройщикам инициатива позволит не заключать с мэрией соглашения о социальных платежах в бюджет при превышении этого параметра. При этом повышать высотность застройки пермские власти пока не планируют.



В среду, 10 февраля, на совещании в Пермской торгово-промышленной палате представители краевого правительства обсудили с застройщиками развитие отрасли после передачи градостроительных полномочий с городского на региональный уровень. Участники встречи интересовались взаимодействием с профильными министерствами по разным вопросам и решили создать на базе Пермской ТПП комитет по строительству, который позволит решать проблемы рынка. Также было заявлено о необходимости актуализировать генплан Перми и правила землепользования и застройки.

Напомним, с 2021 года от мэрии Перми к региональному правительству перешли полномочия по подготовке, утверждению и изменению генплана города, по утверждению правил землепользования и застройки (ПЗЗ), документации по планировке территорий и прочему. Краевые власти также получили право формировать комиссию по ПЗЗ. С 2022 года правительство будет выдавать градпланы земельных участков, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Участники встречи задавали представителям краевого правительства вопросы по проблемам техприсоединения домов к инженерным сетям. Отмечалось, что девелоперам сложно решить вопросы по подключению домов к водоснабжению и водоотведению. Краевой вице-премьер Григорий Невоструев рассказал, что в рамках повышения объемов строительства в регионе краевое правительство планирует упростить прохождение девелоперами всех согласовательных процедур. Девелоперы также напомнили о том, что власти выставляют на торги недостаточно земель под жилую застройку. Глава краевого минстроя Андрей Колмогоров отвечал, что в ближайшие месяцы минстрой «отработает» участки, которые планируется выставить на торги.

На совещании было решено создать на базе ТПП комитет по строительству, который будет решать проблемы отрасли во взаимодействии с властями. «Комитет по строительству при ТПП нужен, это очень важное направление. У нас накопилось много проблем»,— заявил гендиректор ОАО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин. Господин Суетин предложил членам комитета в первое время собираться на встречи почаще, чтобы определить круг наиболее острых проблем, например раз в неделю. Возглавить комитет предложили гендиректору компании «КОРТРОС-Пермь» Анатолию Маховикову, его заместителем может стать глава «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.

Девелоперы поинтересовались также планами властей по изменению плотности застройки в Перми. Напомним, в 2019 году власти Перми утвердили изменения в правила землепользования и застройки, ограничивающие плотность и высотность застройки. Теперь девелоперы, желающие превысить эти параметры, заключают с мэрией соглашение о финансировании строительства соцобъектов в размере 4 тыс. руб. за 1 кв. м. Социальный платеж многие застройщики считают одной из проблем градостроительной политики Перми.

Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова пояснила, что в правительстве прорабатывают вопрос по изменению плотности застройки территорий. Этот показатель не будет единым для всего города, изменения не коснутся этажности объектов. Президент Пермской ТПП Олег Жданов предложил обсудить эту тему на следующих заседаниях в палате, в том числе и изменение плотности.

Участники совещания, опрошенные „Ъ-Прикамье“, отметили, что изменение плотности застройки обсуждается краевыми и городскими властями уже некоторое время. «На территориях, подходящих для застройки, в том числе на муниципальных землях, нельзя возводить жилье из-за очень низкой плотности. Например, на Садовом коэффициент плотности застройки равен 0,3,— отметил гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.— Предлагается увеличить плотность в районах города так, чтобы можно было строить без изменений этого параметра. Но при этом планируется оставить этажность как некий элемент архитектурного ограничения, который можно снять при условии прохождения градсовета». Собеседник добавил, что девелоперы смогут изменить этажность застройки какой-либо территории без платы в бюджет, если пройдут со своим проектом градсовет, но останутся в установленной плотности. По планам властей, в центре Перми плотность застройки останется самой высокой и будет уменьшаться в более отдаленных районах.

Гендиректор АО «Пермглавснаб» Владимир Занин обратил внимание, что конкретное решение по изменению плотности еще не принято. «Пока это еще не механизм, цифры никто не озвучивать не готов»,— пояснил господин Занин. По мнению собеседника, к марту власти должны сформулировать решение по этому вопросу. «Плотность сегодня запретительная по многим микрорайонам, и это, наверно, неправильно. Другой разговор, что снижать плотность и не корректировать этажность — тоже неправильно»,— считает гендиректор «Пермглавснаба».

Евгения Ахмедова