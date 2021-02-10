Саудовская феминистка Люджейн аль-Хазлюль вышла на свободу

В Саудовской Аравии освободили известную в стране феминистку Люджейн аль-Хазлюль. Она находилась в тюрьме почти три года по обвинениям в нарушении закона о терроризме.

«Люджейн аль-Хазлюль дома после 1001 дня тюрьмы»,— написала ее сестра Лина аль-Хазлюль в Twitter.

Люджейн аль-Хазлюль отстаивала в Саудовской Аравии права женщин — в частности, она выступала против запрета на вождение транспортных средств. Ее задержали без предъявления обвинений в мае 2018 года.

В декабре 2020 года активистку приговорили почти к пяти годам и восьми месяцам тюрьмы по обвинению в терроризме и его финансировании. Вместе с тем ей дали отсрочку исполнения приговора на два года и десять месяцев, чтобы у нее была возможность исправления. Если она совершит преступление в этот период, приговор суда вступит в силу. Правозащитники называли обвинения политически мотивированными, передает AP.