Петербургский Политех и Институт общей генетики объединятся для борьбы с раком и вирусами

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН подписали соглашение о сотрудничестве в областях лечения онкологических заболеваний и изучения вирусов. Об этом сообщила «Фонтанка».

Специалисты обоих учреждений будут заниматься разработкой Новой биологической теории для изменения подходов к лечению злокачественных опухолей, а также изучать геном вирусов человека цифровыми методами. Как заявил ректор СПбПУ Андрей Рудской, обладая ресурсами второго по мощности среди вузов России Суперкомпьютерного центра, ученые института смогут развивать современные вирусологические исследования.

Новая биологическая теория, разработанная руководителем Лаборатории теоретической биологии СПбПУ Андреем Козловым, строится на постулате, что злокачественные опухоли могут рассматриваться и лечиться как хронические заболевания.

Еще до соглашения о сотрудничестве Политех и Институт общей генетики уже начали совместную работу в рамках проекта ДНК-вакцины против коронавирусной инфекции.

В начале месяца сообщалось, что СПбПУ стал участником научно-образовательного центра «Арктика».