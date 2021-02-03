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СПбПУ стал участником научно-образовательного центра «Арктика»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал участником НОЦ «Российская Арктика», созданного в рамках нацпроекта «Наука», передает ТАСС.

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор университета Андрей Рудской и ректор Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова Елена Кудряшова. Университет будет принимать участие в проектах по развитию морской арктической техники и производству монокристаллов.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об участии Политеха, «Росатома» и Центра Алмазова в разработке цифровой трансформации здравоохранения в Петербурге.

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