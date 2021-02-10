Медучреждения Петербурга начинают возвращаться в обычный режим работы

Власть Санкт-Петербурга разработали график перевода «ковидных» больниц и госпиталей на штатный режим работы. Во временном госпитале в «Ленэкспо» планируют полностью закрыть прием пациентов. Об изменениях сообщила «Фонтанка» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

Сообщается, что на 10 февраля в Петербурге свободно 43% «ковидного» коечного фонда, что позволяет безболезненно вернуть часть коек для планового лечения. Полностью вернулась в штатный режим работы Мариинская больница, до конца февраля то же произойдет с 11 городскими медучреждениями. 15 февраля также планируется закрыть 7-й павильон временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо».

По сообщениям ранее, на территории «Ленэкспо» готовится к открытию самый крупный в городе пункт вакцинации от COVID-19.