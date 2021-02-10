За год более 37 тысяч ярославских семей улучшили жилищные условия

В Ярославской области в 2020 году было введено в эксплуатацию 726 тыс. кв. м. жилья, сообщил сегодня на заседании регионального правительства губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что годовой план по жилищному строительству область выполнила 101%.

«По данным Росстата, наша область по этому показателю занимает седьмое место в ЦФО. Жилищные условия за год улучшили более 37,6 тыс. ярославских семей»,– рассказал господин Миронов.

В пресс-службе правительства области сообщили, что в регионе целевые показатели национального проекта «Жилье и городская среда» достигнуты всеми муниципальными образованиями. На первом месте находится Ярославль, где введено в эксплуатацию 310 тыс. кв. м. В пятерке лидеров также Ярославский район (172 тыс. кв. м.), Рыбинск (32 тыс. кв. м.), Рыбинский район (32 тыс. кв. м.) и Переславль-Залесский (31 тыс. кв. м.).

По данным директора регионального департамента строительства Виктора Жучкова, в Ярославской области не произошло значительного роста цен на жилье. По итогам четвертого квартала 2020 года, цена одного кв. м. в регионе выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 54974 руб.

Антон Антонов