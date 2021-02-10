WSJ: сделка TikTok с Oracle и Walmart отложена по инициативе администрации Байдена

Сделка по продаже американского бизнеса видеосервиса TikTok корпорациям Oracle и Walmart отложена, так как администрация президента США Джо Байдена теперь сама изучает вопрос об угрозах безопасности для данных американских пользователей со стороны китайских компаний. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Есть вероятность, что теперь американские власти придут к выводу об отсутствии необходимости выделять американское подразделение сервиса.

Напомним, в сентябре сообщалось, что китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, в общих чертах договорилась с Oracle и Walmart о продаже им американского подразделения сервиса. Причиной продажи стало решение тогдашнего президента США Дональда Трампа о фактическом запрете работы сервиса в США. Позже американский суд временно приостановил действие распоряжения по ограничению работы TikTok.

Администрацию господина Байдена, как и его предшественника, беспокоят необходимость защиты данных и риски сбора информации об американских пользователях китайской компанией, а также возможности доступа к этим данным китайского правительства. Теперь власти США ведут переговоры с руководством ByteDance, обсуждая возможные способы защиты данных американцев. Среди возможных решений теперь рассматривается не только продажа американских активов TikTok, но и передача управления данными американских пользователей третьей стороне, не связанной с Китаем.

Яна Рождественская