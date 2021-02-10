С бывшего сенатора списали налоги

В Ставрополе Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и еще шести бизнесменов, проходивших по делу соучастниками. Всем фигурантам вменялось мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) в связи с незаконным возмещением из бюджета НДС на сумму более 110 млн руб. Как сообщили “Ъ” в суде, дело было прекращено по ходатайству обвиняемых в связи с истечением срока давности.

Первоначально дело о незаконном возмещении НДС было возбуждено еще в 2011 году следственным управлением ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Проходившие по этому делу сотрудники УФНС №4 по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) были признаны виновными Верховным судом КЧР и приговорены к различным срокам наказания: от 4 до 11 лет лишения свободы. Однако в 2012 году дело о незаконном возмещении НДС было возбуждено уже следственным управлением Следственного комитета России по КЧР. В деле в качестве обвиняемых фигурировали предприниматели Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова. Им вменялось незаконное присвоение налога на добавленную стоимость в сумме более 119 млн руб.

Все обвиняемые имели непосредственное отношение к ЗАО «Киево-Жураки AПК» и ООО «Меркурий-2», принадлежавшим известным в КЧР предпринимателям братьям Деревым. Следствие установило, что между двумя этими фирмами были заключены договоры подряда на выполнение строительных работ по строительству свиноводческих комплексов в Адыгее и Карачаево-Черкесии. И компания «Меркурий-2», являясь генподрядчиком, при строительстве этих объектов с 2007 по 2010 год получила возмещение НДС в сумме 117 млн руб.

Однако по мнению следствия, стоимость работ по строительству была завышена, как и НДС, благодаря чему была создана видимость переплаты налога на добавленную стоимость на 119,3 млн руб.

При этом Вячеслав Дерев сначала проходил по этому делу в качестве свидетеля.

В марте 2018 года Вячеслав Дерев был арестован и этапирован в Москву для проведения следственных действий по делу уже в качестве обвиняемого. Ему, как и ранее остальным фигурантам, были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В марте 2019 года Вячеслав Дерев был по решению Мосгорсуда освобожден из-под стражи, несмотря на ходатайство следствия о продлении ему ареста до полутора лет.

Судебные слушания по делу начались только в августе 2020 года. Однако в октябре Октябрьский районный суд вновь арестовал Вячеслава Дерева, мотивировав это решение тем, что обвиняемый «препятствует судебному следствию».

Воспрепятствованием правосудию суд посчитал факт неявки подсудимого на заседания.

Адвокат Вячеслава Дерева, в свою очередь, отмечал, что на всех заседаниях присутствовали законные представители экс-сенатора, а само дело подлежит прекращению «в связи с истечением срока давности».

4 декабря 2020 года судья заменил Вячеславу Дереву меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. А уже в феврале 2021 года дело в отношении всех подсудимых по их ходатайствам было прекращено в связи с истечением срока давности на основании ст. 78 УК РФ. По информации защиты экс-сенатора, десятилетний срок давности привлечения подсудимых к уголовной ответственности по данному делу закончился еще 19 октября 2020 года.

Александра Ларинцева, Пятигорск