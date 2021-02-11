Бывшего заместителя губернатора ограничили в свободе

Аргаяшский районный суд приговорил бывшего вице-губернатора Челябинской области и гендиректора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова к двум годам ограничения свободы за совершение ДТП с тяжкими последствиями. Летом 2019 года бизнесмен на Lexus, нарушив правила обгона, столкнулся с Lada, в которой ехали три жителя Екатеринбурга. Больше всех пострадала пассажирка, которая после нескольких месяцев комы остается инвалидом. Суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда в десять раз меньше заявленного. По словам осужденного, решение об обжаловании может быть принято только после изучения приговора.



Аргаяшский районный суд вынес приговор по уголовному делу бывшему заместителю губернатора Челябинской области, совладельцу и руководителю агрохолдинга «Равис» Андрею Косилову. Он признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором два жителя Екатеринбурга получили тяжелые травмы. «Судом виновному назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы и дополнительного в виде лишения специального права управления транспортными средствами на срок два года. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в сумме 300 тыс. и 1 млн руб. соответственно»,— сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Ограничение свободы предусматривает для осужденного запрет покидать Сосновский район (место регистрации), менять место жительства, покидать дом с 22 до 6 часов. Также глава агрохолдинга обязан дважды в месяц посещать уголовно-исполнительную инспекцию.

Дорожная авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18-м км трассы Байрамгулово — Новоандреевка в Аргаяшском районе. Суд и следствие установили, что Андрей Косилов за рулем Lexus GX400 на участке дороги, где обгон запрещен, «проявил преступную неосторожность» и выехал на встречную полосу, «создав тем самым для водителя встречного автомобиля Lada GFL110 опасность, которая переросла в аварийную ситуацию». В результате столкновения машин пострадали три молодых жителя Екатеринбурга, ехавшие в Lada. Водителю Никите Лаврову и пассажирке Анастасии Вяткиной был причинен тяжкий вред здоровью: после ДТП они находились в коме — парень несколько дней, а девушка несколько месяцев. Они стали потерпевшими по уголовному делу. Травмы второго пассажира отечественного автомобиля эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Изначально потерпевшие заявили иски о компенсации морального вреда в 10 раз больше того, что удовлетворил суд: 3 млн в пользу Никиты Лаврова, 10 млн — Анастасии Вяткиной, пострадавшей больше всех. На момент аварии ей было 19 лет. Четыре месяца девушка провела в коме и полностью потеряла зрение, получив инвалидность. Сейчас она проходит длительный курс реабилитации.

На этапе расследования уголовного дела обвиняемый добровольно выплатил семье студентки 1,5 млн руб. По словам матери Анастасии Светланы Вяткиной, этих денег хватило на три с половиной месяца реабилитации.

В разговоре с “Ъ-Южный Урал” она отметила, что не считает приговор Косилову справедливым. «Приговор пока не получили. Как получим документы, встретимся с адвокатами, все обговорим, обдумаем и потом уже примем решение по обжалованию»,— сообщила Светлана Вяткина. По ее словам, на реабилитацию дочери потребуется не один год. «Положительная динамика есть, это очень большой плюс, потому что из такого состояния единицы выходят. Дочь уже начинает произносить слова, говорить не только “да” и “нет”, но и на вопросы отвечает. Ходить может только с помощью ходунков или с поддержкой. Зрение пока не восстановилось»,— говорит Светлана Вяткина.

Андрей Косилов и его защитники в суде настаивали на том, что в ДТП виноват не только он, но и водитель Lada. Вопрос о том, намерен ли экс-чиновник обжаловать приговор, он назвал неуместным. «Мы еще не читали приговор. После ознакомления можно обсуждать какие-то вопросы, сейчас-то о чем говорить. Все, что мы услышали, ну услышали. Это не та ситуация, которую можно в экстазе обсуждать и так далее. Приговор — это вещь, с которой надо ознакомиться сначала, а потом уже формулировать свои планы и все остальное»,— прокомментировал приговор господин Косилов “Ъ-Южный Урал”.

Андрей Косилов был вице-губернатором Челябинской области с 1996 по 2010 годы, в том числе более 10 лет занимал должность первого заместителя главы региона. После того как губернатором стал Михаил Юревич, покинул правительство области и возглавил птицеводческий агрохолдинг «Равис».

Юлия Гарипова