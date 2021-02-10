Глава комиссии Госдумы считает протесты «единым замыслом по дестабилизации» в России

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне Василий Пискарев прокомментировал акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, прошедшие недавно протесты, а также акции летом 2019 года — это часть замысла по дестабилизации в 2021 и 2024 годах, когда пройдут выборы депутатов Госдумы и президента соответственно.

«То, что мы сегодня видим, и известные события лета 2019 года с иностранным участием — это некая часть единого замысла по дестабилизации ситуации в России в этом году и, разумеется, в 2024 году»,— сказал господин Пискарев на заседании комиссии (цитата по «РИА Новости»). По его словам, акции с участием несовершеннолетних целенаправленно готовились в течение нескольких лет.

Господин Пискарев обратил внимание на программы обучения за границей и в России при иностранной помощи, где якобы учат «новым технологиям управления группами подростков и молодежи в виде игры, которые называются геймификацией».

По информации главы комиссии по вмешательству, в соцсетях фейки об акциях распространяли иностранцы, в том числе украинцы. Господин Пискарев утверждает, что в Facebook, Twitter, Instagram, TikTok и YouTube, «как будто по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации».

Массовые акции в поддержку господина Навального прошли по всей России 23, 31 января и 2 февраля. По информации «ОВД-Инфо», было задержано больше 11 тыс. человек. Соратники оппозиционера планируют провести акцию 14 февраля: они призывают граждан выйти в свои дворы вечером и включить фонарики на телефонах.

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