По просьбе родителей-мусульман в детсаду Ярославля из меню убрали свинину

В детском саду №233, расположенном в Дзержинском районе Ярославля, для детей из мусульманских семей из меню убрали свинину, сообщило сетевое издание «Ярньюс». По информации издания, один из жителей Ярославля обратился в прокуратуру с просьбой исключить свинину из рациона питания детей из мусульманских семей в дошкольном учреждении.

Прокуратура поддержала обращение жителя Ярославля и направила администрацию города соответствующее письмо, которое опубликовал на своей странице в соцсети обратившийся в прокуратуру ярославец. В частности, прокуратура отметила, что в городских дошкольных учреждениях не долж0ы ущемляться права представителей различных национальностей и конфессий, в том числе, при организации питания детей. В детском саду сообщили, что для детей из мусульманских семей в меню производится замена свинины на другие виды мясной продукции.

Дарья Сабаева