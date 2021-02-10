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УФАС обязал мэрию Уфы пересмотреть итоги аукционов на ремонт улиц

Управление ФАС по Башкирии вынесло два предписания управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы с требованием пересмотреть итоги электронных аукционов на ремонт улицы Армянской в Деме и участка от улицы Силикатной до улицы Выгонной в Ленинском районе Уфы.

С жалобой на действия аукционной комиссии в УФАС обратилось ООО «Евродорстрой», чьи заявки на участие в аукционах были отклонены с указанием на то, что участник не подтвердил опыт исполнения госконтрактов по ремонту дорог. В УФАС установили, что «Евродорстрой» предоставил все необходимые документы, в частности, подтвердил требование заказчика исполненным муниципальным контрактом на ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов к ним в Октябрьском районе Башкирии.

Закупки на ремонт Армянской (17 млн руб.) и участка от Силикатной до Выгонной (6,4 млн руб.) были размещены в конце декабря прошлого года. По итогам аукционов, состоявшихся 22 января, победителем первого было признано ООО «Дортрансстрой», предложившее исполнить контракт за 13,8 млн руб., победителем второго — ООО «Комстрой», снизившее цену контракта до 5 млн руб. В настоящее время подписание контрактов с победителями приостановлено по требованию УФАС.

ООО «Евродорстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2020 года в Уфе. Компания, которая специализируется на строительстве автомобильных дорог, принадлежит Гульсине Ишмаевой.

Дарья Кучеренко


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