В Ленэкспо откроют крупнейший в городе пункт вакцинации

На территории «Ленэкспо» в Петербурге будет открыт самый крупный пункт вакцинации от коронавиурса в городе. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, он дал соответствующее поручение медицинскому блоку проработать вопрос открытия пунктов вакцинации в павильонах 1-3. Планируется, что в них будут централизованно прививать сотрудников петербургских предприятий.

Глава города подтвердил, что число заболевших COVID-19 снижается, запас инфекционных коек есть.

В пресс-службе Смольного добавили, что от предприятий Петербурга поступили заявки на вакцинацию более 60 тыс. сотрудников.