Lotus представил прощальные версии спорткаров спорткары Elise и Exige

Компания Lotus представила прощальные версии спорткаров спорткары Elise и Exige, которые снимут с производства в 2021 году.

Исполнение Final Edition получили пять модификаций — два у Elise и три у Exige — которые отличаются более богатой базовой комплектацией, включая цифровую панель приборов, особыми цветами оформления кузова и салона, а также рядом технических доработок.

240-сильный Elise Sport 240 Final Edition и 250-сильный Elise Cup 250 Final Edition с 1,8-литровыми бензиновыми моторами получили облегченные колесные диски, опциональный углепластиковый аэродинамический обвес, облегченный литий-ионный аккумулятор и поликарбонатное заднее стекло.

402-сильный Exige Sport 390 Final Edition, 426-сильный Exige Sport 420 Final Edition и 435-сильный Exige Cup 430 Final Edition оснащаются наддувными 3,5-литровыми бензиновыми V6 и комплектуются облегченными колесными дисками, перенастроенной подвеской, усиленными тормозами и карбоновым кузовным обвесом.

Напомним, ранее стало известно, что в текущем году британский автопроизводитель в 2021 году завершит выпуск спорткаров Elise, Exige и Evora — прощальная модификация последней модели будет представлена позже.