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Lotus снимет с производства спорткары Elise, Exige и Evora

Компания Lotus в 2021 году завершит выпуск спорткаров Elise, Exige и Evora, сообщает Autocar.

Британский автопроизводитель готовит обновление модельного ряда, в рамках которого появится новый спорткар, известный под внутризаводским обозначением Type 131. Пока неизвестно, идет ли речь о новых поколениях Elise, Exige и Evora или же это будут автомобили с другими именами.

Переход к выпуску Type 131 станет для Lotus отказом от разработанной в 1995 году алюминиевой платформы, которая почти в течение 30 лет использовалась во всех моделях марки. Какой будет новая платформа — не сообщается, но известно, что Lotus намерен оснащать свои спорткары гибридными силовыми установками.

Напомним, ранее появилась информация, что в 2022 году Lotus выпустит первый в своей истории кроссовер.

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