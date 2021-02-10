Депутат Пермской думы от «Яблоко» не планирует выдвигаться от партии

Руководитель фракции «Яблоко» в Пермской думе Надежда Агишева не планирует выдвигаться от партии на предстоящие в сентябре выборы. «Во всяком случае до сих пор таких предложений не получала и скорее всего не получу. Да, партия декларирует открытость для независимых политиков, но не смогла пока организовать прозрачную процедуру выдвижения во всех региональных отделениях», – написала депутат на своей странице в Facebook.

Надежда Агишева является единственным представителем фракции «Яблоко» в Пермской городской думе. В 2016 году возглавляемый ей список поддержали 7,16% избирателей, что позволило партии получить один мандат в гордуме.