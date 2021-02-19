Цена вопроса

Персональные данные граждан — лакомый товар, и их незаконный оборот с годами только растет. Последствия этого для граждан могут быть разными: от назойливой рекламы и возможности «пробить» человека до мошенничества в банковской и других сферах. Но сейчас российское законодательство не готово адекватно ответить на растущие вызовы.

Владельцы Telegram-ботов, позволяющих за плату получить данные о конкретном человеке, с юридической точки зрения занимаются обработкой персональных данных. Таким образом, и клиенты таких ботов, и их владельцы выступают операторами персональных данных. Но законно обрабатывать их они могут лишь при согласии гражданина, то есть субъекта персональных данных. Получение и распространение информации без его согласия — нарушение закона.

Конечно, российское законодательство формально позволяет пострадавшим защитить себя, если данные распространяются без их ведома: можно взыскать моральный вред или убытки. Но на практике доказать моральные страдания и взыскать убытки не удавалось пока никому, поскольку невозможно доказать причинно-следственную связь, которая к этим потерям привела. В случае с анонимными ботами и ответчика-то найти зачастую невозможно.

Пострадавший может обратиться в Роскомнадзор, который вправе начать проверку и, если найдет владельца бота, может оштрафовать его и обратиться в суд. Но штрафы от таких разбирательств идут в бюджет, а не гражданину.

Наконец, остается вариант обратиться в правоохранительные органы. Но уголовных дел, в которых фигурируют Telegram-боты, еще не было. В целом по простым делам с утечками данных виновные, как правило, отделываются незначительным штрафом или условным сроком.

Получается, что у наших граждан фактически нет эффективных инструментов защиты своих прав в случае утечки и распространения персональных данных. А у российских операторов, обрабатывающих такие данные, нет стимула их защищать. Но россияне понимают, что так быть не должно: по данным ВЦИОМа, увеличение штрафов для интернет-площадок за нарушения, допущенные при обработке персональных данных, одобряют 58% опрошенных.

В отличие от России, действующее в Евросоюзе законодательство по защите персональных данных сформировало прозрачный оборот данных граждан на практике и стимулирует операторов данных их защищать. Это стало возможным, поскольку над нарушителями закона фактически висит «дамоклов меч» в виде штрафов до 4% от оборота компании.

Российская система ответственности за такие нарушения, на мой взгляд, нуждается в кардинальных реформах с опорой на европейский опыт. Административным штрафам необходима прогрессивная шкала, а граждане должны иметь право взыскивать фиксированную компенсацию за утечку их данных. Наказание должно учитывать характер нарушения, масштаб оператора данных и принимаемые им меры для их защиты.

Ключевую роль будет играть правоприменение, поэтому для таких дел нужен специальный суд, ведь масштабы незаконной добычи «новой нефти», то есть данных, с годами будут лишь расти. Параллельно следует совершенствовать законодательство о регулировании подобных ботов, которые уже в ближайшее время могут стать главным оружием киберпреступников. Первые шаги для этого должны быть сделаны со стороны государства.

Александр Журавлев, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России