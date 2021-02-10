В Госдуму внесли законопроект о квоте на социальную рекламу в интернете

В Госдуму внесен законопроект об обязательной квоте в размере до 5% на социальную рекламу в интернете. Инициаторами выступили члены комитета Госдумы по информполитике, в том числе его глава Александр Хинштейн.

Согласно документу, интернет-площадки и владельцы рекламных сетей (например, «Яндекс.Директ») будут обязаны выделять квоту в размере до 5% под социальную рекламу. Собирать с них сведения об объемах рекламы и определять для них обязательные доли «социально значимого контента» будет специальный оператор социальной рекламы в интернете. Авторы инициативы в пояснительной записке отмечают, что закон «О рекламе» уже обязывает выделять до 5% площадей или времени, отведенного для распространения рекламы, на соцрекламу, однако механизма для реализации этого в интернете не было.

Ранее “Ъ” подробно рассказывал о законопроекте. Документ коснется в первую очередь крупных интернет-компаний вроде «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler Group и Google, но под его действие не подпадут сайты меньше чем со 100 тыс. посетителей в сутки и, вероятно, интернет-СМИ. Оператором социальной рекламы в интернете, по данным “Ъ”, может стать Институт развития интернета.

Дмитрий Шестоперов