Land Rover подготовил Defender с V8 к заездам по бездорожью

Land Rover Defender Works V8 Trophy. Фото: Land Rover

Land Rover Defender Works V8 Trophy. Фото: Land Rover

Land Rover Defender Works V8 Trophy. Фото: Land Rover

За основу исполнения Trophy был взят Land Rover Defender Works V8 с 405-сильным 5-литровым атмосферным бензиновым V8 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, усиленными тормозами, перенастроенным рулевым управлением и доработанной с учетом нового двигателя подвеской.

Версия Trophy получила внедорожный комплект, включающий в себя переднюю лебедку, многоточечную защитную экспедиционную клетку, багажник на крыше, защиту днища кузова, А-образную дугу на переднем бампере, установленный выше воздухозаборник, светодиодные прожекторы и грязевые шины.

Салон отличается отделкой черной кожей с контрастной желтой строчкой, спортивными сиденьями Recaro, сделанным на заказ циферблатом часов Land Rover Trophy от Elliot Brown и информационно-развлекательной системой Classic со встроенной навигацией и функцией подключения мобильных устройств.

Визуально Land Rover Defender Works V8 Trophy отличается окраской в уникальный цвет Eastnor Yellow с 16-дюймовыми стальными колесными дисками в тон кузова, черным покрытием Narvik Black на колесных арках, капоте и задней двери. Кроме того внедорожник получил светодиодные фары, решетку радиатора Heritage, уникальный знак Land Rover Trophy и персонализированную графику для каждого автомобиля.

Тираж Land Rover Defender Works V8 Trophy, который доступен в 3-дверном кузове Defender 90 и 5-дверном Defender 110, составит 25 экземпляров. Все автомобили, созданные подразделением Land Rover Classic, примут участие в специальном соревновании на территории замка Истнор в 2021 году.

Напомним, базовый Land Rover Defender Works V8 был выпущен в 2018 году ограниченным тиражом в 150 автомобилей.