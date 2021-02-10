Госдума одобрила ужесточение наказания за реабилитацию нацизма

Госдума приняла в первом чтении поправки вице-спикера палаты Ирины Яровой («Единая Россия») в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма, а также за «публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». Инициативы госпожи Яровой поддержали все думские фракции.

Поправки к ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) приравнивают интернет к СМИ в части ответственности за распространение информации, относящейся к оправданию нацизма. Подобная деятельность будет квалифицироваться по ч. 2 ст. 354.1, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до пяти лет (если это преступление совершено без использования СМИ, максимальное наказание составляет три года лишения свободы). Поправки к КоАП касаются исключительно юридических лиц и дополняют ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) частью о реабилитации нацизма и «публичном распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». Здесь также упоминается интернет наравне со СМИ. За такие нарушения юрлицам будет грозить штраф в размере от 1,5 млн до 3 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

«Выстрелы в прошлое — это всегда разрушение будущего. И сегодня реваншистская и коллаборационистская карта переписывания истории Второй мировой направлена именно на то, чтобы изменить будущее, те правила и процедуры, которые обеспечивают безопасность не только нашей страны, но и всего мира. Героическая роль нашего народа и советского солдата в Великой Отечественной войне — она неоспорима»,— сказала Ирина Яровая журналистам. Она подчеркнула, что сейчас наблюдается «наступательная агрессия против правды об итогах Второй мировой, она носит антироссийский характер прежде всего».

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») обратил внимание депутатов на то, что рассмотрение закона происходит на следующий день после того, как «мир праздновал Всемирный день безопасного интернета». В итоге за поправки к УК проголосовали 403 депутата (при минимально необходимых 226 голосах), за поправки к КоАП — 405, воздержался один.

Ксения Веретенникова