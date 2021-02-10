Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

Украина предлагает НАТО использовать для своих операций воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ), заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По его словам, Киев надеется на поддержку альянса в мониторинге воздушного пространства вдоль границы с Россией.

Район полетной информации — воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

Министр заявил во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одно из важнейших направлений здесь — обмен данными о воздушном движении.

«Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA (Европейское агентство авиационной безопасности.— “Ъ”) в Симферопольском районе полетной информации и отмене ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией»,— цитирует господина Криклия пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Владислав Криклий и Патрик Тернер встретились в рамках рабочего визита украинской правительственной делегации в Брюссель во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

18 марта 2014 года по результатам референдума Крым и Севастополь вошли в состав России. Украина считает полуостров своей территорией. Киев после ввел постоянный запрет на использование воздушного пространства над Крымом.