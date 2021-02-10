В 2021 году на развитие чаеводства в Сочи направят 7 млн рублей

В 2021 году чаеводы Сочи получат 7 млн руб. из краевого бюджета в качестве мер господдержки на возмещение части затрат на уход за чайными плантациями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта. Еще 200 тыс. руб. направили на научное сопровождение разработки высококачественных сортов чая.

Всего в Сочи расположено 1200 га чаепригодных земель. Эксплуатируются 360 га. Еще на 421 га идет постепенная реконструкция с последующим переводом в листосборные площади. В прошлом году в чаеводческих хозяйствах Сочи собрано 343,8 т чайного листа.

Как отмечает директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Александр Мамлай, на данный момент разработан план мероприятий, который предусматривает увеличение площади чайных плантаций, создана рабочая группа по развитию чаеводства, идет работа по утверждению госстандарта, содержащего требования к чайной продукции торговой марки «Краснодарский чай».

Сочинские производители чая на постоянной основе принимают участие в отраслевых фестивалях и выставках сельскохозяйственной продукции.

Как писал “Ъ-Кубань”, Южное управление Россельхознадзора в 2020 году обследовало 95 земельных участков в Сочи, предназначенных для выращивания чая общей площадью 760 га. Только на 26 из них не выявлены нарушения. Еще 69 участков площадью 590 га (77,6% от общего числа) заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. По данному факту выявлены предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства.

Наталья Решетняк