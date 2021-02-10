Михаил Гапонов возглавил Фонд содействия развитию институтов гражданского общества

Правление Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе при администрации президента в ПФО решило включить в совет зампредседателя совета директоров ПАО НИТЕЛ Михаила Гапонова, гендиректора ООО «Луидор» Сергея Гусева, гендиректора АО АПЗ им. Пландина Андрея Капустина, гендиректора ФКП Завод им. Я. М. Свердлова Юрия Шумского. В составе фонда также еще 47 членов, включая других руководители предприятий ПФО. Кроме того совет фонда выбрал председателем Михаила Гапонова.

В 2021 году фонд по инициативе полпреда Игоря Комарова будет реализовывать в округе 12 общественных проектов по патриотическому воспитанию молодежи, развитию интеллектуальных и спортивных способностей молодых людей, вовлечению в наиболее востребованные в современном обществе сферы деятельности, а также поддерживать детей и молодежь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2020 году в мероприятиях в очном и дистанционном формате приняли участие около 1 млн. жителей округа.

Среди крупных проектов, намеченных на 2021 год, – молодежный форум «iВолга», «Зарница Поволжья», спортивно-туристский лагерь «Туриада», интеллектуальная олимпиада ПФО среди студентов и школьников, «Золотая шайба».

Ирина Андреева