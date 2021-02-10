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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За сутки COVID-19 обнаружен у 362 жителей Воронежской области

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Воронежской области выявлено 362 новых диагноза. Всего в регионе с начала пандемии заболели 61,91 тыс. человек. Из них выздоровели 55,66 тыс., в том числе 367 пациентов за последние сутки. Еще 1 696 человек скончались от последствий коронавируса (22 за сутки).

Александр Прытков


Как сокращается коечный фонд для пациентов с коронавирусом

Обратное перепрофилирование коек в Воронежской области началось еще 6 ноября. На 5 ноября в регионе было зафиксировано максимальное число спецкоек в Черноземье — 5 459. По данным на 3 февраля, коечный фонд составил 3 885

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