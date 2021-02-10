Управления Росгвардии в ХМАО и Тюменской области поменялись руководителями

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков назначен на аналогичную должность в управлении ведомства по Ханты-Мансийскому автономного округа (ХМАО), сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области. Его место займет руководитель управления Росгвардии по ХМАО Евгений Федоткин.

Евгений Симаков начал работать в правоохранительных органах в 1994 году. С 2005 по 2016 занимал должность начальника управления вневедомственной охраны УМВД России по Тюменской области. В 2016 году господин Симаков возглавил тюменское управление Росгвардии.

Евгений Федоткин в 1994 году начал работать в должности командира взвода ОМОН в Нижневартовске. Неоднократно принимал участие в антитеррористических операциях в Северо-Кавказском округе. В 2016 году назначен начальником управления Росгвардии в ХМАО.

Михаил Мананников