На карантине из-за возможного заражения COVID-19 находятся 3,3 тыс. жителей края

Диагноз COVID-19 с начала пандемии поставлен уже 42 570 жителям Пермского края. Суточный прирост заболевших за сутки составил 270 человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

По состоянию на 10 февраля, в «ковидных» отделениях больниц края лечение от коронавирусной инфекции проходят 1273 человека. На карантине находятся 3329 жителей региона. Доля свободного коечного фонда, предназначенного для пациентов с COVID-19, составляет 46%.

С начала пандемии от COVID-19 вылечились 35 286 жителей Пермского края.