В Самарской области за сутки умерли десять человек с COVID-19

За сутки в Самарской области были выявлены 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе выздоровели 254 человека. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области зарегистрировано десять смертей среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Самарской области были зафиксированы 43312 фактов заражения COVID-19. За этот период число умерших, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, достигло 863.

Георгий Портнов