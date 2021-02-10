Лжесотрудница банка похитила у пенсионерки из Ижевска 200 тысяч рублей

У 63-летней пенсионерки из Ижевска похитили 200 тыс. руб., подготовленные для погашения кредита. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), сообщает пресс-служба МВД по городу.

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка и спросила, имеются ли у нее кредиты. Ижевчанка сообщила о кредите в другом банка и о том, что хочет погасить его завтра. Звонившая сообщила, что в ее банка проходит акция, и если пенсионерка погасит его сегодня, то ей вернутся 27 тыс. руб.

Женщина поверила злоумышленнице, взяла накопления и поехала к банкомату третьего банка, чей адрес продиктовала звонившая. Там ижевчанка частями перевела деньги якобы для погшания кредита на номер банковской карты четвертого банка.