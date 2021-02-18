Новинки LVMH Watch Week

Chronomaster Revival A 385

Корпус 37 мм из стали, механизм El Primero 400 с автоматическим подзаводом и функцией хронографа, запас хода 50 часов, водостойкость 50 м. Особенность этой модели в дымчато-коричневом циферблате с градацией цвета. При создании новинки использовались чертежи и производственные планы модели 1969 года. С них скопирована каждая деталь, включая помповые кнопки. В комплекте стальной браслет или светло-коричневый ремешок из телячьей кожи.

Chronomaster Sport

Корпус 41 мм из стали и черной керамики (на безеле), автоматический калибр El Primero 3600 с функцией хронографа, запас хода 60 часов. Циферблат черный или белый. В комплекте стальной интегрированный браслет или ремешок из текстурированного каучука.

Defy 21 Urban Jungle

Фото: Zenith

Керамический корпус цвета хаки, автоматический калибр El Primero 9004, функция хронографа со счетчиком 1/100 секунды, скелетонированный циферблат, водонепроницаемость 100 м, запас хода 50 часов, ротор коричнево-зеленого цвета с матовой отделкой. Ремешок из каучука.

Фото: Zenith

Pilot Type 20 Chronograph Silver

Корпус 45 мм из серебра 925-й пробы, автоматический механизм El Primero 4069, запас хода 50 часов, водонепроницаемость 100 м, на задней крышке гравировка Zenith Flying Instruments. В комплекте ремешок из телячьей кожи с заклепками, ограниченная серия 250 экземпляров.