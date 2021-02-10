Краснодарский чиновник подозревается в клевете на судей

Начальник финансово-экономического управления министерства природных ресурсов Краснодарского края Сергей Кравец стал фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ), сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. По данным следствия, господин Кравец распространил клеветнические сведения о судьях арбитражного суда и судов общей юрисдикции.

Адвокат Дмитрий Новиков (бывший сочинский судья) 1 февраля опубликовал на YouTube видеоролик «Решалы сдают судей» с аудиозаписью, где господин Кравец рассказывает своим собеседникам, сколько денег и какому судье он передал за решение того или иного вопроса. Аудиозапись сделана во время разговора с предпринимателями Людмилой Хмельницкой и Геннадием Шуниным. Сергей Кравец ранее работал помощником судьи краснодарского краевого суда, а затем, как следует из разговора, стал предлагать предпринимателям свои услуги посредника при судебных спорах.

Анна Перова, Краснодар