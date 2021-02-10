Миронов предложил повысить пенсии за счет отмены налоговых льгот для экспортеров сырья

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил три способа увеличения пенсий: отменить налоговые льготы для экспортеров сырья, увеличить взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) для россиян, получающих десятки миллионов рублей, и урезать непрофильные расходы ПФР. По его словам, только отмена налоговых льгот принесет бюджету 2 трлн руб.

«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 трлн руб. из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства. Только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету 2 трлн руб. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии»,— сказал господин Миронов в интервью Ura.ru.

Также лидер «Справедливой России» предлагает повысить взносы в Пенсионный фонд для богатых россиян. По его словам, для большинства граждан отчисления составляют 22% от доходов, а для людей с доходами выше 1,465 млн руб. в год — только 10%. «Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпораций, которые получают десятки и сотни миллионов рублей, платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех»,— сказал Сергей Миронов.

Еще один предлагаемый способ увеличить пенсии — урезать непрофильные расходы ПФР. Господин Миронов считает, что его работа непрозрачна: большие деньги тратятся на зарплаты руководителей, «роскошные здания» и услуги пиарщиков, в то время как их можно было бы направить на пенсии.

Ранее Росстат сообщил, что средняя пенсия в России, по данным на декабрь 2020 года, составила 15 059 руб. В 2020 году ее размер вырос на 2,3%.