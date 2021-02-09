Реальный размер средней пенсии в России вырос на 2,3% в 2020 году

Размер пенсий с поправкой на инфляцию в России увеличился на 2,3% в 2020 году, говорится в докладе Росстата (.pdf). Средняя пенсия достигла 15 тыс. 59 руб. в декабре и в номинальном выражении выросла на 5,7% к декабрю 2019 года. Дифференциация населения по уровню доходов незначительно снизилась.

Пока нет данных по динамике зарплаты. На ноябрь размер пенсий составлял 30,5% от средней зарплаты против 30,5% в ноябре 2019 года.

Кроме того, по информации Росстата, на долю 10% наиболее обеспеченных россиян в 2020 году приходилось 29,9% общей суммы денежных доходов. Это на 0,3 п.п. меньше, чем в 2019 году. Снизилась доля населения с доходом менее 19 тыс. руб. Больше 100 тыс. руб. зарабатывали столько же, сколько и в 2019 году — 4%. Суммарная величина денежных доходов населения составила 62,3 трлн руб., расходов — 57 трлн руб. (в 2019 году — 62 трлн руб. и 59,7 трлн руб. соответственно).

Об экономическом спаде в России в 2020 году — в материале “Ъ” «Не время есть».